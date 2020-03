Bedeutung

In welchen Risikogebieten* waren Sie in den letzten 2 Wochen mindestens einen Tag? Bitte auswählen In keinem der Risikogebiete Deutschland: Kreis Heinsberg, NRW Österreich: Bundesland Tirol Frankreich: Elsass, Lothringen & Champagne-Ardenne Italien: gesamtes Land Spanien: Madrid Iran: gesamtes Land USA: Kalifornien, Washington & New York China: Provinz Hubei inkl. Stadt Wuhan Südkorea: Provinz Gyeongsangbuk-do Mehr als ein Risikogebiet

Wie lange haben Sie sich in einem Covid-19-Risikogebiet* aufgehalten? Bitte auswählen Gar nicht 1 Tag Kürzer als 3 Tage 3 bis 7 Tage Länger als 7 Tage

Wenn Sie eine Reise gebucht hätten, würden Sie diese (Stand heute) noch antreten? Bitte auswählen Nein, auf keinen Fall Ich bin mir nicht sicher Ja, auf jeden Fall

Weiter